Valentina Ferragni | il compleanno alternativo e il divertente aneddoto sulle sue feste

Advertising

ciaosonoemmaa : RT @_lasilviaaa: Nella vita voglio essere Valentina Ferragni che è la zia ricca, bella, che ha una vita piena di viaggi, con un fidanzato b… - __tobesolonely : RT @_lasilviaaa: Nella vita voglio essere Valentina Ferragni che è la zia ricca, bella, che ha una vita piena di viaggi, con un fidanzato b… - lil_Saraaa : RT @_lasilviaaa: Nella vita voglio essere Valentina Ferragni che è la zia ricca, bella, che ha una vita piena di viaggi, con un fidanzato b… - Gio_Ferrante3 : RT @_lasilviaaa: Nella vita voglio essere Valentina Ferragni che è la zia ricca, bella, che ha una vita piena di viaggi, con un fidanzato b… - twoghxstoflou : RT @_lasilviaaa: Nella vita voglio essere Valentina Ferragni che è la zia ricca, bella, che ha una vita piena di viaggi, con un fidanzato b… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Ferragni

Cerchiamo di rimediare con le poche ore a disposizione" scriveva nelle storie Instagram di ieri, raccontando ai follower il giorno precedente al suo compleanno. La minore di casa ...Anche, nel giorno del suo 29esimo compleanno, è al settimo cielo. 'Sarò zia per la terza volta' , sottolinea emozionata. 'Siamo molto contenti di avervi dato questa notizia. Siamo ...Riccardo Nicoletti: la carriera, la vita privata e le curiosità sul musicista compagno di Francesca Ferragni. Non solo Chiara e Valentina. Esiste un’altra sorella Ferragni, non influencer e meno avvez ...La dedica speciale della sorella Chiara e la torta di patatine fritte del fidanzato Luca Veliz: ecco come festeggia Valentina ...