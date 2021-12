Vaccino, per la terza dose si trova solo (o quasi) Moderna: Pfizer riservato agli under 18 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Chi prenota oggi la (ma anche la prima) trova più facilmente rispetto a . Succede a , ma in realtà accade in tutta Italia. Del Vaccino prodotto dalla casa americana in collaborazione con la tedesca ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Chi prenota oggi la (ma anche la prima)più facilmente rispetto a . Succede a , ma in realtà accade in tutta Italia. Delprodotto dalla casa americana in collaborazione con la tedesca ...

Advertising

borghi_claudio : Vogliamo evitare le assurde corse al tampone? basta togliere il green pass. Adesso ogni positivo corre MALATO a far… - RobertoBurioni : Il casco è obbligatorio per i motociclisti. Il casco non protegge al 100%, ma al 40%. Ve lo mettete tutti senza pro… - borghi_claudio : @xGemelloSaltato Oh ma quando scendevano i contagi era per la possente opera di vaccinazione e le virtù salvifiche… - pierpaolofarina : RT @FabrizioChiodo: Si è lavorato tanto per offrire ai bambini del Mondo l'unico vaccino coniugato contro SARS-CoV-2 pensato per la popola… - Vav982 : RT @pet_vico: Non lasciamoli in un box!6 mesi taglia medio abbondante, microchip vaccino e antiparassitario dal Gargano arrivano nord e cen… -