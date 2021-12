Vaccino e Omicron: Pfizer annuncia possibile fumata bianca in primavera (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Pfizer annuncia che in caso di necessità sarà in grado di fornire in primavera un Vaccino adattato alla variante Omicron del Covid. Ad affermarlo, al giornale “Blick” è Sabine Bruckner, responsabile di Pfizer in Svizzera. Tuttavia Buckner ammette: «Non sappiamo ancora se questo Vaccino sarà necessario». I lavori della Pfizer L’azienda starebbe quindi operando su due fronti, stando a quanto riportato dalla responsabile. Da una parte, infatti, starebbe studiando fino a che punto l’attuale siero sia efficace contro le nuove varianti. Dall’altra sta comunque sviluppando le modifiche in caso di necessità d’adattamento. Pfizer ha annunciato che sarà in grado di fornire in primavera un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021)che in caso di necessità sarà in grado di fornire inunadattato alla variantedel Covid. Ad affermarlo, al giornale “Blick” è Sabine Bruckner, responsabile diin Svizzera. Tuttavia Buckner ammette: «Non sappiamo ancora se questosarà necessario». I lavori dellaL’azienda starebbe quindi operando su due fronti, stando a quanto riportato dalla responsabile. Da una parte, infatti, starebbe studiando fino a che punto l’attuale siero sia efficace contro le nuove varianti. Dall’altra sta comunque sviluppando le modifiche in caso di necessità d’adattamento.hato che sarà in grado di fornire inun ...

