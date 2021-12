Vaccini covid, in Italia 109,6 milioni di somministrazioni (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Vaccini anti covid in Italia, sono 109.646.086 le somministrazioni totali, il 96,2% di quelle consegnate secondo il report del governo aggiornato alle 06.15 di oggi. Quasi 48 milioni di Italiani (88,87% della popolazione over 12) ha ricevuto almeno una somministrazione, mentre 46.305.667 persone (85,74 % della popolazione over 12) hanno completato il ciclo vaccinale. Sono 232.707 (6,36%) i bambini tra 5 e 11 con almeno una somministrazione e 230 (0,01%) quelli che hanno completato il ciclo vaccinale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 dicembre 2021)antiin, sono 109.646.086 letotali, il 96,2% di quelle consegnate secondo il report del governo aggiornato alle 06.15 di oggi. Quasi 48dini (88,87% della popolazione over 12) ha ricevuto almeno una somministrazione, mentre 46.305.667 persone (85,74 % della popolazione over 12) hanno completato il ciclo vaccinale. Sono 232.707 (6,36%) i bambini tra 5 e 11 con almeno una somministrazione e 230 (0,01%) quelli che hanno completato il ciclo vaccinale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

