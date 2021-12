Vacanze sulla neve, fioccano le disdette. Ecco i danni dell’allarmismo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic – fioccano le disdette delle Vacanze sulla neve, con l’intero settore in crisi: è anche colpa dell’allarmismo sulla variante Omicron. “La stima è del 60% di disdette di prenotazioni che erano state fatte nei territori montani alpini e appenninici fino all’Epifania. Siamo preoccupati. Perché tra gli operatori turistici, albergatori e ristoratori in particolare, oggi regna l’incertezza. Tanta. E fioccano le telefonate di disdetta. Che quest’anno sono più dannose dello scorso anno“. A lanciare l’allarme è Marco Bussone, presidente nazionale dell’Unione dei Comuni montani (Uncem). Vacanze sulla neve, fioccano le disdette. Uncem: “Quest’anno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic –ledelle, con l’intero settore in crisi: è anche colpavariante Omicron. “La stima è del 60% didi prenotazioni che erano state fatte nei territori montani alpini e appenninici fino all’Epifania. Siamo preoccupati. Perché tra gli operatori turistici, albergatori e ristoratori in particolare, oggi regna l’incertezza. Tanta. Ele telefonate di disdetta. Che quest’anno sono più dannose dello scorso anno“. A lanciare l’allarme è Marco Bussone, presidente nazionale dell’Unione dei Comuni montani (Uncem).le. Uncem: “Quest’anno ...

Advertising

quellodeigatti : Sì guarda, in queste vacanze di natale sono stato sulla neve - cinzia_gioberti : @humarius E un po’ la piccola prova generale delle “vacanze estive” dove un Paese a cosiddetta vocazione turistica… - _Sport_Calcio_ : RT @pomeriggio5: Partiamo subito con gli aggiornamenti sulla situazione contagi in Italia. Gli italiani continuano a disdire hotel e rist… - siviaggia : La situazione per il comparto turistico italiano si presenta piuttosto drammatica: un'analisi sulla situazione viag… - RodrigoB_orgia : Vacanze trascorse ad aspettare l’esito dei tamponi degli altri e il 12 sulla cartella 37 per fare tombola -