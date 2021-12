V Francavilla | Antonazzo | “Bilancio positivo Taurino? Sa cosa vuole | approccio top”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le dichiarazioni di Angelo, direttore generale della Virtus, che traccia unstagionale dei biancoazzurri dopo le prime venti gare del girone C di Serie C

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Francavilla Antonazzo

Mediagol.it

FONTANA - Adesso per la Virtus, dopo la roboante vittoria casalinga di 3 - 0 del Nuovarredo Arena sulla capolista Bari, ... Parola del direttore generale AngeloIl direttore generale della Virtus, Angelo, torna sulla sfida persa contro i rosanero e sull'effetto che ha avuto sulla squadra. 'Non solo abbiamo diversi infortunati ma anche ...Le dichiarazioni di Angelo Antonazzo, direttore generale della Virtus Francavilla, che traccia un bilancio stagionale dei biancoazzurri dopo le prime venti gare del girone C di Serie C ...