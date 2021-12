Usa | trovata una capsula del tempo sotto una statua del generale Lee a Richmond

ToponinoA : @Pitervu Che scemo..ma nn si usa li #Gps in Italia..??buona giornata a te Piter.?.fammi sapere se poi l'hai trovata.… - statodelsud : Usa, trovata una seconda Time Capsule sotto la statua del Generale Lee - Pino__Merola : Usa, trovata una seconda Time Capsule sotto la statua del Generale Lee - la_vancy : RT @SkyTG24: #Usa, trovata una seconda Time Capsule sotto la statua del Generale Lee - Carlo_Asterix : RT @SkyTG24: #Usa, trovata una seconda Time Capsule sotto la statua del Generale Lee -

Ultime Notizie dalla rete : Usa trovata

Sky Tg24

La scatola e' stataimmersa nell'acqua ma gli storici che l'hanno aperta hanno constatato che il suo contenuto era in buone condizioni. 29 dicembre 2021E' un vaccino ricombinante chetecnologia simile a quella del vaccino per l'epatite B', ha ... Sul posto, nella località di Glinde, è stataanche una donna gravemente ferita. Secondo la ...Tutte le puntate della serie Gli Usa in America Latina sono disponibili cliccando su questo link. In America Latina, gli Stati Uniti si sono resi protagonisti di invasioni, partecipazioni a colpi di S ...Proiettili della Guerra di Secessione, ma anche monete, libri e documenti. La capsula del tempo trovata sotto la statua del generale ...