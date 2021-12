Usa: preoccupa presenza militare russa in Ucraina, pronti a nuove sanzioni (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Gli Stati Uniti continuano a essere molto preoccupati per il rafforzamento della presenza militare della Russia al confine con l'Ucraina e sono pronti a sanzioni più pesanti contro Mosca. Lo afferma ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Gli Stati Uniti continuano a essere moltoti per il rafforzamento delladella Russia al confine con l'e sonopiù pesanti contro Mosca. Lo afferma ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Usa: preoccupa presenza militare russa in Ucraina, pronti a nuove sanzioni #ucraina - zazoomblog : Usa: preoccupa presenza militare russa in Ucraina pronti a nuove sanzioni - #preoccupa #presenza #militare #russa - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Usa: preoccupa presenza militare russa in Ucraina, pronti a nuove sanzioni #ucraina - ElVengadorDelF5 : RT @MediasetTgcom24: Usa: preoccupa presenza militare russa in Ucraina, pronti a nuove sanzioni #ucraina - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Usa: preoccupa presenza militare russa in Ucraina, pronti a nuove sanzioni #ucraina -