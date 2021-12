Usa, la Fda avverte: «Test antigenici meno affidabili con la variante Omicron» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Negli Stati Uniti, la Food and Drug Administration ha messo in guardia i cittadini americani spiegando che i Test antigenici potrebbero avere difficoltà nell’individuare la nuova variante Omicron. «I dati preliminari indicano che i Test antigenici possono rilevare la variante Omicron ma potrebbero avere una minore sensibilità», ha detto la Fda, ricordando come i Test antigenici «sono generalmente meno sensibili nel rilevare le infezioni» nella fase iniziale «rispetto ai Test molecolari». Intanto nel Paese è stato registrato il record di nuovi casi giornalieri di Covid-19: ieri – 28 dicembre -, sono stati 441.278, secondo i Centers for Disease Control and Infection. Il precedente picco ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Negli Stati Uniti, la Food and Drug Administration ha messo in guardia i cittadini americani spiegando che ipotrebbero avere difficoltà nell’individuare la nuova. «I dati preliminari indicano che ipossono rilevare lama potrebbero avere una minore sensibilità», ha detto la Fda, ricordando come i«sono generalmentesensibili nel rilevare le infezioni» nella fase iniziale «rispetto aimolecolari». Intanto nel Paese è stato registrato il record di nuovi casi giornalieri di Covid-19: ieri – 28 dicembre -, sono stati 441.278, secondo i Centers for Disease Control and Infection. Il precedente picco ...

