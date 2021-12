Usa, Biden: «La terza dose è l’arma migliore contro la variante Omicron» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) «Siamo concentrati a combattere la variante Omicron, ma la miglior scelta rimane il vaccino. Per cui vaccinatevi e fate la terza dose». Lo ha detto presidente degli Stati Uniti Joe Biden in conferenza stampa. «Non dobbiamo andare nel panico. Se siamo completamente vaccinati, anche con il booster, non abbiamo niente da temere – continua Biden – Ma se non siamo vaccinati, c’è un rischio maggiore di contrarre una forma acuta di Covid, essere ricoverati in ospedale e perfino morire». Gli Usa hanno toccato un nuovo record di contagi: sono stati 512.533 nelle ultime 24 ore. Il numero totale di persone infettate dal virus è salito a 52.794.834, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University e il bilancio delle vittime totali di Covid è salito a 818.371. La variante ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 dicembre 2021) «Siamo concentrati a combattere la, ma la miglior scelta rimane il vaccino. Per cui vaccinatevi e fate la». Lo ha detto presidente degli Stati Uniti Joein conferenza stampa. «Non dobbiamo andare nel panico. Se siamo completamente vaccinati, anche con il booster, non abbiamo niente da temere – continua– Ma se non siamo vaccinati, c’è un rischio maggiore di contrarre una forma acuta di Covid, essere ricoverati in ospedale e perfino morire». Gli Usa hanno toccato un nuovo record di contagi: sono stati 512.533 nelle ultime 24 ore. Il numero totale di persone infettate dal virus è salito a 52.794.834, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University e il bilancio delle vittime totali di Covid è salito a 818.371. La...

