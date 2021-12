Usa, Alexa sfida una bambina a mettere una moneta nella presa elettrica (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Alexa hai una “sfida” per me? “Inserisci un caricabatterie del telefono circa a metà in una presa a muro, poi tocca con una moneta i poli esposti”. Non si capisce perché Alexa, l’assistente vocale di Amazon, abbia scelto propria questa sfida da proporre al suo interlocutore, ma lo ha fatto. Dall’altro parte c’era una bambina di 10 anni e per fortuna c’era anche la madre che ha impedito l’incidente. La donna ha raccontato quanto accaduto su Twitter e in seguito Amazon ha aggiornato il software e “corretto l’errore”. È accaduto nello stato di New York, negli Usa. “The Penny Challenge (la sfida del Penny) è, purtroppo, un’attività piuttosto popolare negli Stati Uniti. Ha iniziato a circolare sui social network circa un anno fa: il metallo se viene a ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 dicembre 2021)hai una “” per me? “Inserisci un caricabatterie del telefono circa a metà in unaa muro, poi tocca con unai poli esposti”. Non si capisce perché, l’assistente vocale di Amazon, abbia scelto propria questada proporre al suo interlocutore, ma lo ha fatto. Dall’altro parte c’era unadi 10 anni e per fortuna c’era anche la madre che ha impedito l’incidente. La donna ha raccontato quanto accaduto su Twitter e in seguito Amazon ha aggiornato il software e “corretto l’errore”. È accaduto nello stato di New York, negli Usa. “The Penny Challenge (ladel Penny) è, purtroppo, un’attività piuttosto popolare negli Stati Uniti. Ha iniziato a circolare sui social network circa un anno fa: il metallo se viene a ...

Advertising

DavidPianezzi : @di_reddito Madre, 77 anni, registra e riguarda con Sky Q, guarda Netflix, Prime e quant'altro, usa WhatsApp, gioca… - alexa_reviews : Questo tablet #Android di #Lenovo è molto interessante?? #LenovoXiaoXinPadPro (#LenovoTabP11Pro) in offerta a 292€… - imnotmartiii : @TOMBASS3T AAAA ADORO a me tutti libri piu alexa ma la usa solo mia madre HAAHJS - imnotmartiii : mia madre mi ha regalato alexa ma lo usa solo lei :) - lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: Quanti utenti usano Alexa dopo l’acquisto? I dati trapelati in USA: Se vi siete mai chiesti quanti utenti usano Alexa tra… -