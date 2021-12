Ursula von der Leyen con il frustino, "Striscia" mostra immagini sconcertanti dai palazzi del potere | Video (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Fine anno, tempo di bilanci. Anche per la politica. E anche per Striscia la Notizia. E il tg satirico di Canale 5, nella puntata in onda mercoledì 29 dicembre, si spende in un bilancio molto peculiare, tra satira e politica. A fare due conti è Ursula von der Leyen, lady Europa, la presidente del Consiglio europeo, il tutto ovviamente nella personalissima reinterpretazione offerta da Valeria Graci, che ne offre un'imitazione surreale fuori dal Parlamento. E questa volta, l'Ursula di Striscia si aggira fuori dalle stanze del potere niente meno che con un frustino. Già, il bilancio è negativo: politici italiani bocciati. E "aggrediti" a colpi di frustino. Tra le vittime di Ursula-Vera Graci, anche Simone Baldelli, Renata ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Fine anno, tempo di bilanci. Anche per la politica. E anche perla Notizia. E il tg satirico di Canale 5, nella puntata in onda mercoledì 29 dicembre, si spende in un bilancio molto peculiare, tra satira e politica. A fare due conti èvon der, lady Europa, la presidente del Consiglio europeo, il tutto ovviamente nella personalissima reinterpretazione offerta da Valeria Graci, che ne offre un'imitazione surreale fuori dal Parlamento. E questa volta, l'disi aggira fuori dalle stanze delniente meno che con un. Già, il bilancio è negativo: politici italiani bocciati. E "aggrediti" a colpi di. Tra le vittime di-Vera Graci, anche Simone Baldelli, Renata ...

Advertising

SanzDosil : RT @sos_canarias: @CharlieWings07 No te olvides de NADIE ?? Un recente incontro ravvicinato tra la presidente della Commissione Europea Urs… - libellula58 : RT @AntScibilia: I profughi sono vittime della violenza dei potenti. (Papà Francesco oggi ) Gentile signora Ursula von del Leyen, gentile s… - caragli2 : RT @Lantidiplomatic: Barlumi di speranza nella sinistra europea. Ivan Sincic risponde così a Ursula Von Der Leyen sui vaccini di Big Phar… - CharlieWings07 : RT @sos_canarias: @CharlieWings07 No te olvides de NADIE ?? Un recente incontro ravvicinato tra la presidente della Commissione Europea Urs… - sos_canarias : @CharlieWings07 No te olvides de NADIE ?? Un recente incontro ravvicinato tra la presidente della Commissione Europ… -

Ultime Notizie dalla rete : Ursula von Energia, Mazzetti (FI): "Avanti su uso riserve gas italiane" Come detto anche dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel medio - breve periodo avremo bisogno di nucleare e gas, fonti di energia stabile. Questo non vuol dire affatto ...

Cina: 'l'ingerenza della Lituania nella questione di Taiwan è un fatto evidente' ... i membri di "Formosa Club" in Europa hanno inviato insieme una lettera al presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. La lettera ...

l'Automobile l'Automobile - ACI Parlamento Ue “La Russia ritiri i militari dal confine con l’Ucraina” Love is in the Air Anticipazioni 30 dicembre 2021: Aydan vuole Kiraz tutta per sé! STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Siamo di fronte a una grande sfida dovuta all'aumento dei casi di contagio in Eur ...

Un’Europa resiliente e rinvigorita nel 2022 Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, il primo ministro sloveno Janez Janša (a nome della presidenza del Consiglio) e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen hanno firmato l ...

Come detto anche dalla Presidente della Commissione Europeader Leyen nel medio - breve periodo avremo bisogno di nucleare e gas, fonti di energia stabile. Questo non vuol dire affatto ...... i membri di "Formosa Club" in Europa hanno inviato insieme una lettera al presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e alla presidente della Commissione Europeader Leyen. La lettera ...Love is in the Air Anticipazioni 30 dicembre 2021: Aydan vuole Kiraz tutta per sé! STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Siamo di fronte a una grande sfida dovuta all'aumento dei casi di contagio in Eur ...Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, il primo ministro sloveno Janez Janša (a nome della presidenza del Consiglio) e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen hanno firmato l ...