Uomini e Donne, “Volevo dire a tutto il mondo che mi ha detto sì”: si sposano, meraviglioso annuncio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Uomini e Donne, “Volevo dire a tutto il mondo che mi ha detto sì”: si sposano, il meraviglioso annuncio è arrivato sui social. “Volevo dire a tutto il mondo che mi ha detto si e mi ha reso l’uomo più felice del mondo. Che Natale meraviglioso.” Con queste parole, ricche di amore, l’ex protagonista di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 29 dicembre 2021), “ilche mi hasì”: si, ilè arrivato sui social. “ilche mi hasi e mi ha reso l’uomo più felice del. Che Natale.” Con queste parole, ricche di amore, l’ex protagonista di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

lauraboldrini : 116 femminicidi in un anno, dato spaventoso che conferma un gigantesco problema culturale. Troppi uomini continua… - lapoelkann_ : Buone Sante feste a tutti voi. C’è il buono in questo mondo. Non credete a quelli che vi raccontano che ci sono sol… - matteosalvinimi : In visita al carcere di San Vittore, per portare un panettone e un abbraccio alle donne e agli uomini della Polizia… - UkMio : RT @RescueMed: ??Un altro giorno di inutile e sofferente attesa per le 440 donne, uomini e bambin? soccorse e ancora a bordo della #SeaWatc… - Tumy76 : RT @ldibartolomei: L'unica emergenza sicurezza di questo paese sono gli uomini che uccidono le donne -