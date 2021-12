Uomini e Donne, lo sfogo di Gemma su Instagram: “Giorni tristi” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Gemma Galgani da tempo non comunicava con i fan su Instagram, ma è tornata proprio in questi Giorni post natalizi con un post fiume dal sapore triste. La dama del trono over di Uomini e Donne, infatti, ha sempre dichiarato di sentire molto la solitudine nei Giorni di festa che trascorre sì in famiglia, con le sorelle, ma senza il calore di un uomo accanto che la faccia sentire amata e protetta. Lo sfogo di Costantino Vitagliano: “Maria De Filippi? Ci siamo usati” Il primo storico tronista della trasmissione ha spiegato quale rapporto lo legava alla conduttrice che l'ha reso popolare Uomini e Donne, Gemma Galgani ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 29 dicembre 2021)Galgani da tempo non comunicava con i fan su, ma è tornata proprio in questipost natalizi con un post fiume dal sapore triste. La dama del trono over di, infatti, ha sempre dichiarato di sentire molto la solitudine neidi festa che trascorre sì in famiglia, con le sorelle, ma senza il calore di un uomo accanto che la faccia sentire amata e protetta. Lodi Costantino Vitagliano: “Maria De Filippi? Ci siamo usati” Il primo storico tronista della trasmissione ha spiegato quale rapporto lo legava alla conduttrice che l'ha reso popolareGalgani ...

Advertising

lauraboldrini : 116 femminicidi in un anno, dato spaventoso che conferma un gigantesco problema culturale. Troppi uomini continua… - lapoelkann_ : Buone Sante feste a tutti voi. C’è il buono in questo mondo. Non credete a quelli che vi raccontano che ci sono sol… - matteosalvinimi : In visita al carcere di San Vittore, per portare un panettone e un abbraccio alle donne e agli uomini della Polizia… - skinsnsouls : RT @skinsnsouls: @nicola_9920 nicola il problema é che la tua 'opinione' non l'ha chiesta nessuno, voi uomini siete solo bravi ad invalidar… - skinsnsouls : @campionedeuropa @nicola_9920 oh poverino.. un uomo che non vede l'ora di sentirsi superiore con la sua misoginia..… -