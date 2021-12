Uomini e Donne, lo sfogo di Costantino Vitagliano: “Maria De Filippi? Ci siamo usati” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Costantino Vitagliano qualche tempo fa ai microfoni del programma “I Radioattivi”, in onda su Radio Club 91, ha pronunciato parole molto forti riguardo Maria De Filippi e il loro rapporto ai tempi del grande successo dell’ex tronista sul primo trono di Uomini e Donne, che fino a quel momento aveva un altro fornat. “La De Filippi si arrabbia se dite che sono il tronista per eccellenza; lei fa finta di non arrabbiarsi per nulla e fa credere che è troppo intelligente ma al mondo tutti ci arrabbiamo per qualcosa pure gli intelligenti” ha dichiarato Costantino. E ancora: “Io e la De Filippi ci siamo usati a vicenda, ho accettato di sfruttare tutto al massimo”. Come prenderà Maria queste ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 29 dicembre 2021)qualche tempo fa ai microfoni del programma “I Radioattivi”, in onda su Radio Club 91, ha pronunciato parole molto forti riguardoDee il loro rapporto ai tempi del grande successo dell’ex tronista sul primo trono di, che fino a quel momento aveva un altro fornat. “La Desi arrabbia se dite che sono il tronista per eccellenza; lei fa finta di non arrabbiarsi per nulla e fa credere che è troppo intelligente ma al mondo tutti ci arrabbiamo per qualcosa pure gli intelligenti” ha dichiarato. E ancora: “Io e la Decia vicenda, ho accettato di sfruttare tutto al massimo”. Come prenderàqueste ...

