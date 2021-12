Uomini e Donne: Ida Platano Sotto Attacco! (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Doveva essere un Natale sereno e tranquillo per Ida Platano, ma le è stato rovinato dagli haters che l’hanno attaccata pesantemente sui social. Insulti e offese indirizzati non solo alla dama, ma anche al figlio di lei Samuele. Per questo, Ida ha deciso di replicare a questi leoni da tastiera, che si sono permessi pure di giudicarla come madre. Questa volta i detrattori pare abbiano superato il limite. Ecco tutto quello è successo! Ida replica alle offese degli haters: preso di mira anche il figlio Ida Platano sta trascorrendo le feste di Natale insieme al figlio Samuele. Lo testimoniano diverse Instagram Stories che la dama di Uomini e Donne ha postato sui social. In una di queste, si vede proprio il bambino di spalle. Ed ecco che puntuali arrivano le critiche degli haters che, questa volta, hanno preso di mira non ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Doveva essere un Natale sereno e tranquillo per Ida, ma le è stato rovinato dagli haters che l’hanno attaccata pesantemente sui social. Insulti e offese indirizzati non solo alla dama, ma anche al figlio di lei Samuele. Per questo, Ida ha deciso di replicare a questi leoni da tastiera, che si sono permessi pure di giudicarla come madre. Questa volta i detrattori pare abbiano superato il limite. Ecco tutto quello è successo! Ida replica alle offese degli haters: preso di mira anche il figlio Idasta trascorrendo le feste di Natale insieme al figlio Samuele. Lo testimoniano diverse Instagram Stories che la dama diha postato sui social. In una di queste, si vede proprio il bambino di spalle. Ed ecco che puntuali arrivano le critiche degli haters che, questa volta, hanno preso di mira non ...

Advertising

renatobrunetta : Emozionato ad aver scattato una foto con le 15 donne e uomini della città di #Norcia che hanno formalizzato la stab… - lapoelkann_ : Buone Sante feste a tutti voi. C’è il buono in questo mondo. Non credete a quelli che vi raccontano che ci sono sol… - meb : #Zanardi ha lasciato l’ospedale. “Quando mi sono svegliato senza le gambe ho guardato la metà che era rimasta, non… - panfobicae : Inclusionisti be like: questa cosa è xfobica ma poi non spiegheranno il perché. Dire che la società vede le cose in… - ManiTese : IL DONO GIUSTO Anche se #Natale è passato sei ancora in tempo per fare #ilDonoGiusto e cambiare la vita di tante do… -