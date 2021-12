Una Vita, anticipazioni 30 dicembre: i nonni di Miguel lo mettono in guardia dai Quesada. Rosina e Liberto litigano per Genoveva e Felipe (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Una Vita, anticipazioni 30 dicembre: che vicende vedremo domani? Scopriamolo insieme! Una Vita, anticipazioni 30 dicembre: Miguel si riappacifica con Aurelio, ma Roberto e Sabina … La tensione tra Miguel e Aurelio si placa e i due si stringono la mano. Tuttavia Roberto e Sabina consigliano al nipote di stare lontano da Quesada e da sua sorella (con cui notoriamente si sta frequentando). Il giovane cosa deciderà di fare? Scontro tra Liberto e Rosina per il secondo viaggio di nozze tra Genoveva e Felipe I vicini spettegolano sulla partenza di Felipe per una nuova luna di miele con Genoveva. Questa porterà Liberto e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Una30: che vicende vedremo domani? Scopriamolo insieme! Una30si riappacifica con Aurelio, ma Roberto e Sabina … La tensione trae Aurelio si placa e i due si stringono la mano. Tuttavia Roberto e Sabina consigliano al nipote di stare lontano dae da sua sorella (con cui notoriamente si sta frequentando). Il giovane cosa deciderà di fare? Scontro traper il secondo viaggio di nozze traI vicini spettegolano sulla partenza diper una nuova luna di miele con. Questa porteràe ...

