UNA FAMIGLIA NELLO SPETTRO, LA STORIA DI MONIA E DEI SUOI TRE BAMBINI AUTISTICI (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Prima Derek, poi anche i gemellini Liam e Colin. Nel Veronese mamma MONIA pubblica il suo secondo libro di fiabe e diventa influencer su YouTube. “Sono meravigliosi, cerchiamo di far conoscere l’autismo per creare una società accogliente e consapevole” Tutto è iniziato con Derek. Oggi ha otto anni e una diagnosi per autismo grave. Al tempo, sembrava solo un bambino che faticava a comunicare. Anche i gemellini, Liam e Colin, di due anni più piccoli di lui, in qualche maniera sembravano “imitarlo”. Mamma MONIA Gabaldo, veronese di Villafranca, laureata in medicina e specializzata in genetica, ha voluto andare a fondo. E così ha scoperto che i SUOI meravigliosi tre BAMBINI erano AUTISTICI. I test successivi hanno chiarito che anche lei e il marito Gabriele Selmo, che lavora in banca, erano ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Prima Derek, poi anche i gemellini Liam e Colin. Nel Veronese mammapubblica il suo secondo libro di fiabe e diventa influencer su YouTube. “Sono meravigliosi, cerchiamo di far conoscere l’autismo per creare una società accogliente e consapevole” Tutto è iniziato con Derek. Oggi ha otto anni e una diagnosi per autismo grave. Al tempo, sembrava solo un bambino che faticava a comunicare. Anche i gemellini, Liam e Colin, di due anni più piccoli di lui, in qualche maniera sembravano “imitarlo”. MammaGabaldo, veronese di Villafranca, laureata in medicina e specializzata in genetica, ha voluto andare a fondo. E così ha scoperto che imeravigliosi treerano. I test successivi hanno chiarito che anche lei e il marito Gabriele Selmo, che lavora in banca, erano ...

