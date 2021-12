Una donna per fregare Draghi e Berlusconi. Quirinale, il tentativo disperato di Conte: ecco il nome che può far abboccare il centrodestra (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L'ultima sparata ad effetto di Giuseppe Conte riguarda il Quirinale: il leader del Movimento 5 Stelle si è messo in testa di volere una donna come prossimo presidente della Repubblica. Non un capriccio, ma una mossa strategica ben precisa: nelle intenzioni di Conte, la proposta di votare una donna al Quirinale serve per sbarrare la strada a Mario Draghi (che va “inchiodato” a Palazzo Chigi per ovvie ragioni di tenuta della maggioranza fino al termine della legislatura) e anche a Silvio Berlusconi. Il nuovo leader dei grillini vorrebbe infatti adescare il centrodestra, rendendosi disponibile a votare un nome qualunque fatto da Salvini e compagni, a patto che sia donna e soprattutto non sia il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L'ultima sparata ad effetto di Giusepperiguarda il: il leader del Movimento 5 Stelle si è messo in testa di volere unacome prossimo presidente della Repubblica. Non un capriccio, ma una mossa strategica ben precisa: nelle intenzioni di, la proposta di votare unaalserve per sbarrare la strada a Mario(che va “inchiodato” a Palazzo Chigi per ovvie ragioni di tenuta della maggioranza fino al termine della legislatura) e anche a Silvio. Il nuovo leader dei grillini vorrebbe infatti adescare il, rendendosi disponibile a votare unqualunque fatto da Salvini e compagni, a patto che siae soprattutto non sia il ...

