Un topo nella casa del Grande Fratello Vip, ecco la scena ripresa dalle telecamere (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Non è la prima volta che al Grande Fratello Vip si parla di topi. Nelle ultime edizioni infatti è capitato più di una volta che dei roditori venissero avvistati dagli spettatori o dagli stessi inquilini che vivono nella casa più spiata d’Italia. Solo pochi giorni fa Gianmaria, mentre era in giardino con i suoi compagni d’avventura, aveva rivelato di aver visto un topo in confessionale, che gli sarebbe saltato addosso una volta aperta la porta della stanza. In queste ore però un utente ci ha segnalato la scena in cui le telecamere hanno ripreso involontariamente il roditore, che a quanto pare correva indisturbato mentre gli inquilini chiacchieravano. ecco la gif: Is this a nuovo concorrente? #GFVIP pic.twitter.com/q5sTTXWtcz— Trash Italiano ... Leggi su trashblog (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Non è la prima volta che alVip si parla di topi. Nelle ultime edizioni infatti è capitato più di una volta che dei roditori venissero avvistati dagli spettatori o dagli stessi inquilini che vivonopiù spiata d’Italia. Solo pochi giorni fa Gianmaria, mentre era in giardino con i suoi compagni d’avventura, aveva rivelato di aver visto unin confessionale, che gli sarebbe saltato addosso una volta aperta la porta della stanza. In queste ore però un utente ci ha segnalato lain cui lehanno ripreso involontariamente il roditore, che a quanto pare correva indisturbato mentre gli inquilini chiacchieravano.la gif: Is this a nuovo concorrente? #GFVIP pic.twitter.com/q5sTTXWtcz— Trash Italiano ...

Advertising

kfriedstripper : quello è ancora il topo nato nella camera della contessa lui nato da elementi radioattivi non gli serve mangiare si… - maravilhaSoleil : Il topo grande protagonista nella stanza arancione, che si ritrova nel suo habitat naturale: la fogna. #gfvip - Penombra_90 : @iOpinionistaWeb Io contro 'quel tizio' salverei pure il topo. È una presenza che preferisco di gran lunga alla sua… - marceline_exe : io ve lo giuro che nella mia scuola elementare NESSUNO prendeva gli album dei cucciolotti perché girava voce che us… - svogIiata : quindi il topo che ha assaltato gianmaria in confessionale era il nuovo opinionista che è entrato nella casa per co… -