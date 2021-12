Un Posto al Sole | anticipazioni 30 dicembre | la richiesta di Alberto a Niko

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Unaldella puntata di giovedì 30decide di fare unache riguarda Clara.parla conin presenza di Raffaele e Renato (via screenshot)Clara ha lasciato Patrizio ed oracrede di avere nuovamente campo libero con lei. La ragazza non è della stessa opinione, ma Palladini non demorde e presto passerà all’attacco. Dall’altra parte, il giovane chef di Caffè Vulcano è rimasto scottato per la fine della relazione, ma il passato potrebbe lenire le ferite. Il bacio con Rossella è la prova che il loro sentimento non è mai scemato del tutto. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Intanto, alla Terrazza torna il sereno ...