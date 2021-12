Un posto al sole, anticipazioni 29 dicembre: un aiuto inaspettato (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In casa Boschi si continuerà ad indugiare sulle incomprensioni tra Franco e Angela, come rivelano le anticipazioni di Un posto al sole di oggi, mercoledì 29 dicembre. In particolare, Franco è adirato con la moglie per la sua decisione di partire per la Sicilia con l'obiettivo di curare un progetto inerente la Fondazione rimasto di colpo senza un referente. Dal canto suo, la Poggi non avrà intenzione di darla vinta al consorte che la accusa di mettere frequentemente da parte la loro famiglia a favore del lavoro, visto che già di recente è rimasta per diverse settimane a Venezia. La donna si è confidata con la figlioletta Bianca che, contrariamente a quanto si aspettasse, si è rivelata molto saggia e matura sollecitando la madre a partire e rassicurandola sul fatto che non avrebbe sentito troppo la sua mancanza visto ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In casa Boschi si continuerà ad indugiare sulle incomprensioni tra Franco e Angela, come rivelano ledi Unaldi oggi, mercoledì 29. In particolare, Franco è adirato con la moglie per la sua decisione di partire per la Sicilia con l'obiettivo di curare un progetto inerente la Fondazione rimasto di colpo senza un referente. Dal canto suo, la Poggi non avrà intenzione di darla vinta al consorte che la accusa di mettere frequentemente da parte la loro famiglia a favore del lavoro, visto che già di recente è rimasta per diverse settimane a Venezia. La donna si è confidata con la figlioletta Bianca che, contrariamente a quanto si aspettasse, si è rivelata molto saggia e matura sollecitando la madre a partire e rassicurandola sul fatto che non avrebbe sentito troppo la sua mancanza visto ...

