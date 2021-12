Un ex attaccante del Napoli è stato offerto alla Juventus: la notizia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Come riportato da Nicolo Schira, il Marsiglia ha offerto alla Juventus Arkadiusz Milik, attaccante polacco ex Napoli. Milik, MarsigliaIl club francese non è convinto delle prestazioni del proprio attaccante. Milik ha realizzato solamente una rete in campionato, non abbastanza per quanto è stato pagato dal Marsiglia (22 milioni). Per questo motivo il club avrebbe offerto il calciatore alla Juventus, che da ormai mesi sta valutando vari profili per cercare di regalare un attaccante in più a Massimiliano Allegri. Viste le difficoltà per arrivare a giocatori come Lacazette, Vlahovic o Scamacca già nel mercato di gennaio, non ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Come riportato da Nicolo Schira, il Marsiglia haArkadiusz Milik,polacco ex. Milik, MarsigliaIl club francese non è convinto delle prestazioni del proprio. Milik ha realizzato solamente una rete in campionato, non abbastanza per quanto èpagato dal Marsiglia (22 milioni). Per questo motivo il club avrebbeil calciatore, che da ormai mesi sta valutando vari profili per cercare di regalare unin più a Massimiliano Allegri. Viste le difficoltà per arrivare a giocatori come Lacazette, Vlahovic o Scamacca già nel mercato di gennaio, non ...

