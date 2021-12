Un bebè per Natale film stasera in tv 29 dicembre: cast, trama, streaming (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un bebè per Natale è il film stasera in tv mercoledì 29 dicembre 2021 in onda in seconda serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Un bebè per Natale film stasera in tv: cast La regia è di Eric Summer. Il cast è composto da Laëtitia Milot, Alexis Loret, Maud Baecker, Arnaud Binard, Bartholomew Boutellis, Emilie Hantz, Franz-Rudolf Lang, Antoine Levannier, Salvatore Ingoglia, Aline Hamou. Un bebè per Natale film stasera in tv: trama E’ Natale, Noemie, a causa di un ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Unperè ilin tv mercoledì 292021 in onda in seconda serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Unperin tv:La regia è di Eric Summer. Ilè composto da Laëtitia Milot, Alexis Loret, Maud Baecker, Arnaud Binard, Bartholomew Boutellis, Emilie Hantz, Franz-Rudolf Lang, Antoine Levannier, Salvatore Ingoglia, Aline Hamou. Unperin tv:E’, Noemie, a causa di un ...

