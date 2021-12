ULTIM’ORA | Toni Storm lascia la WWE

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Arriva proprio in serata, tramite un tweet del giornalista di Fighteful.com Sean Ross, la notizia cheufficialmente la WWE, notizia poi confermata da altre fonti. La stessa, che nell’ultima puntata di Smackdown, ha lottato e perso un match valido per lo Smackdown Womens Championship contro la campionessa Charlotte Flair, è stata presente anche negli ultimi live event della WWE dove ha lottato in un triple threat con la stessa Charlotte e Sasha Banks. Motivazioni ancora da chiarire Sono ancora da chiarire le reali motivazioni dietro questa scelta, quindi non si può ancora definire se si tratta di un licenziamento da parte della WWE o una richiesta, come trapelato da delle voci, da parte della stessa. La lottatrice sarà libera di firmare per ...