ULTIM'ORA – Cambia ancora la capienza negli stadi, il Governo fa un passo indietro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L'impennata dei contagi da Covid-19 in Italia colpisce nuovamente anche il mondo del calcio: arriva una nuova stretta per quanto riguarda la capienza degli stadi che, secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport non sarà più al 75% come fino alla scorsa settimana. Arriva la stretta del Governo: negli stadi si torna al 50%! È stata toccata oggi in Italia quota 100mila contagi da Covid-19. La variante Omicron avanza sempre più nel nostro paese: proprio per questo, per La Gazzetta dello Sport, il Governo ha deciso nella giornata di oggi di ridurre nuovamente la capienza degli stadi al 50% con disposizione degli spettatori a scacchiera, a partire già dalla prossima giornata di campionato. Roberto Junior Iervolino

