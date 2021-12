ULTIM'ORA - Al Bano Carrisi, arriva la conferma: "Sono stato contagiato da..." (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il COVID non risparmia nessuno: pochi minuti fa anche Al Bano Carrisi è risultato positivo al tampone. Lo ha annunciato lui al Corriere del Mezzogiorno. Il motivo principale per cui il cantante pugliese è venuto allo scoperto riguarda l'impossibilità di partecipare al Concerto di Capodanno, che anche quest'anno avrebbe dovuto svolgersi a (relativamente) pochi chilometri da Cellino San Marco: il teatro Petruzzelli di Bari. Al popolare quotidiano, il cantante ha rilasciato una breve dichiarazione: "Il COVID ha contagiato anche me". Tornando alla serata del Petruzzelli di dopodomani 31 dicembre: "Sto bene ma purtroppo non potrò esserci e mi dispiace moltissimo". L'unica consolazione è che, per ora, il famoso cantante sta bene: "Non ho sintomi, mi sento benissimo. Quando l'ho scoperto non ci potevo credere, non mi sembrava vero. Non ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il COVID non risparmia nessuno: pochi minuti fa anche Alè risultato positivo al tampone. Lo ha annunciato lui al Corriere del Mezzogiorno. Il motivo principale per cui il cantante pugliese è venuto allo scoperto riguarda l'impossibilità di partecipare al Concerto di Capodanno, che anche quest'anno avrebbe dovuto svolgersi a (relativamente) pochi chilometri da Cellino San Marco: il teatro Petruzzelli di Bari. Al popolare quotidiano, il cantante ha rilasciato una breve dichiarazione: "Il COVID haanche me". Tornando alla serata del Petruzzelli di dopodomani 31 dicembre: "Sto bene ma purtroppo non potrò esserci e mi dispiace moltissimo". L'unica consolazione è che, per ora, il famoso cantante sta bene: "Non ho sintomi, mi sento benissimo. Quando l'ho scoperto non ci potevo credere, non mi sembrava vero. Non ...

