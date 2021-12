Ultime Notizie Serie A: l’AIA pensa a un canale telematico, Insigne fuori rosa? (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 12.00 – Serie A, svolta arbitri: l’AIA pensa a un canale tematico – l’AIA starebbe pensando di aprire un canale tematico per spiegare gli episodi dubbi di ogni giornata di Serie A. Il punto Ore 11.35 – Napoli, tensione Insigne-De Laurentiis: il capitano può essere messo fuori rosa – Dopo le voci sul Toronto, De Laurentiis potrebbe decidere di mettere fuori rosa Lorenzo Insigne. La situazione Ore 11.25 – Juventus, rinnovo Bernardeschi: accordo vicino. I dettagli – La ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 12.00 –A, svolta arbitri:a untematico –starebbendo di aprire untematico per spiegare gli episodi dubbi di ogni giornata diA. Il punto Ore 11.35 – Napoli, tensione-De Laurentiis: il capitano può essere messo– Dopo le voci sul Toronto, De Laurentiis potrebbe decidere di mettereLorenzo. La situazione Ore 11.25 – Juventus, rinnovo Bernardeschi: accordo vicino. I dettagli – La ...

