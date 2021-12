Ultime Notizie Roma del 29-12-2021 ore 20:10 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera della relazione da parte di Francesco Vitale studio i governatori riuniti nella conferenza delle regioni hanno deciso di chiedere al governo l’introduzione del super Green past sui luoghi di lavoro Inoltre viene sollecitato un alleggerimento del sistema del Contact tracing adirando la quarantena per i vaccinati con Booster che sono venuti a contatto con un positivo in questi casi si chiede di effettuare il tampone solo a chi in seguito dovesse risultare sintomatico nella settimana che va dal 28 dicembre sono cresciuti del 46% i pazienti covid di sotto i 18 anni 4 ospedali pediatrici nei reparti di pediatria di 21 ospedali sentinella della fiaso il numero dei bambini ricoverati è passato da 45 a 60 63 piccoli degenti 56% 30 e 4 anni mentre la restante parte del 44% 35 18 anni nessuno dei Minori sopra i 5 anni era stato vaccinato ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera della relazione da parte di Francesco Vitale studio i governatori riuniti nella conferenza delle regioni hanno deciso di chiedere al governo l’introduzione del super Green past sui luoghi di lavoro Inoltre viene sollecitato un alleggerimento del sistema del Contact tracing adirando la quarantena per i vaccinati con Booster che sono venuti a contatto con un positivo in questi casi si chiede di effettuare il tampone solo a chi in seguito dovesse risultare sintomatico nella settimana che va dal 28 dicembre sono cresciuti del 46% i pazienti covid di sotto i 18 anni 4 ospedali pediatrici nei reparti di pediatria di 21 ospedali sentinella della fiaso il numero dei bambini ricoverati è passato da 45 a 60 63 piccoli degenti 56% 30 e 4 anni mentre la restante parte del 44% 35 18 anni nessuno dei Minori sopra i 5 anni era stato vaccinato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato r… - fanpage : 'Se gli esperti sono d’accordo, aboliamo del tutto la quarantena' Così Massimiliano Fedriga - Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - VesuvioLive : Con la variante Omicron il virus sta diventando endemico: che cosa significa - it_criptovalute : I millennial amano le criptovalute, ma anche la generazione X e i baby boomer, afferma il dirigente di Kraken -