Ultime Notizie Roma del 29-12-2021 ore 18:10 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dal ciclone pollo alle temperature record non registrate in estate dalle piogge intense grandinate estremi nel 2021 in Italia si sono verificati 187 km meteorologici che hanno provocato nove vittime e ingenti danni nei territori lo riferisce Legambiente precisando che sono siciliano per via Lazio campagna Veneto e Sardegna le regioni più colpite le città subire i danni maggiori sono Romana voli Catania Palermo e Milano cambiamo pagina verso il cambio di tempi delle quarantenne in Italia le regioni preparano la proposta di azzerare il isolamento perché ha fatto la terza dose di vaccino e ho avuto un contatto stretto con positivo oggi 29 dicembre si riuniscono la conferenza delle regioni il comitato tecnico-scientifico poi il ...

