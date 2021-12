Ultime Notizie Roma del 29-12-2021 ore 17:10 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio oggi 29 dicembre CPS affronta l’eventuale riduzione della quarantena per i vaccinati contro i nodi che vengono a contatto con un positivo per evitare la paralisi tra inviato dalle regioni un documento indirizzato al CPS che contiene una serie di inchieste sulla gestione dell’auto isolamento in cui ti chiede l’azzeramento della quarantena per le persone che hanno copertura vaccinale in particolare quelle contesto dove le modifiche ospitate a quanto si apprende da fonti che hanno sfilato il documento sono necessari alla luce di uno stravolgimento del sistema di Contact tracing saltato in diversi territori che rende appunto necessario il superamento delle regole delle quarantenne Fighters intanto annuncia l’arrivo in primavera di un vaccino adattato alla variante omicron ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 dicembre 2021)dailynews radiogiornale ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio oggi 29 dicembre CPS affronta l’eventuale riduzione della quarantena per i vaccinati contro i nodi che vengono a contatto con un positivo per evitare la paralisi tra inviato dalle regioni un documento indirizzato al CPS che contiene una serie di inchieste sulla gestione dell’auto isolamento in cui ti chiede l’azzeramento della quarantena per le persone che hanno copertura vaccinale in particolare quelle contesto dove le modifiche ospitate a quanto si apprende da fonti che hanno sfilato il documento sono necessari alla luce di uno stravolgimento del sistema di Contact tracing saltato in diversi territori che rende appunto necessario il superamento delle regole delle quarantenne Fighters intanto annuncia l’arrivo in primavera di un vaccino adattato alla variante omicron ...

