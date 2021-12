Ultime Notizie Roma del 29-12-2021 ore 14:10 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale ritrovato in ascolto un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la campagna vaccinale Nazionale accelera facendo registrare nella giornata di ieri oltre i 619000 somministrazioni dopo le 583 mila di lunedì in particolare ieri sono state curate 57.000 prime dosi 34 mila delle quali in favore di bambini tra età tra i 5 Ei 11 anni mentre i richiami hanno superato quota 520 mila lo rende noto la struttura del commissario figliolo treno della società che gestisce il trasporto ferroviario Regionale Lombardia registra tra il personale indispensabile circa il 12% di assenze per contagi Conso pressioni portate di circa 100 corse giorno su oltre 1800 programmate nelle settimane di festività lo rende Noto un comunicato del gruppo ferroviario oggi la riunione del GPS per decidere le nuove regole per la quarantena con la ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 dicembre 2021)dailynews radiogiornale ritrovato in ascolto un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la campagna vaccinale Nazionale accelera facendo registrare nella giornata di ieri oltre i 619000 somministrazioni dopo le 583 mila di lunedì in particolare ieri sono state curate 57.000 prime dosi 34 mila delle quali in favore di bambini tra età tra i 5 Ei 11 anni mentre i richiami hanno superato quota 520 mila lo rende noto la struttura del commissario figliolo treno della società che gestisce il trasporto ferroviario Regionale Lombardia registra tra il personale indispensabile circa il 12% di assenze per contagi Conso pressioni portate di circa 100 corse giorno su oltre 1800 programmate nelle settimane di festività lo rende Noto un comunicato del gruppo ferroviario oggi la riunione del GPS per decidere le nuove regole per la quarantena con la ...

