Ultime Notizie Roma del 29-12-2021 ore 12:10 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione giorno dalla redazione nuovamente l’emergenza covid in primo piano Italia Stati Uniti Francia Gran Bretagna ieri in tutti e quattro Questi paesi hanno registrato il record assoluto di contagi vediamo nel dettaglio in Italia sono state rilevate 78313 positività in Gran Bretagna 117.000 in Francia più di 179 Mila e negli Stati Uniti quasi €513000 micro nella settimana che c’è conclusa il 25 dicembre costituiva il 59% dei nuovi casi di coronavirus in America in aumento rispetto al 23% della settimana precedente mentre il rapido dilagare di lascio a casa migliaia di persone in quarantena gli Stati Uniti però hanno deciso di dimezzare il periodo di isolamento per i contagiati asintomatici portandolo da 10 a 5 giorni ed eliminarlotutto per i vaccinati contatta dosi che abbiano avuto ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 dicembre 2021)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione giorno dalla redazione nuovamente l’emergenza covid in primo piano Italia Stati Uniti Francia Gran Bretagna ieri in tutti e quattro Questi paesi hanno registrato il record assoluto di contagi vediamo nel dettaglio in Italia sono state rilevate 78313 positività in Gran Bretagna 117.000 in Francia più di 179 Mila e negli Stati Uniti quasi €513000 micro nella settimana che c’è conclusa il 25 dicembre costituiva il 59% dei nuovi casi di coronavirus in America in aumento rispetto al 23% della settimana precedente mentre il rapido dilagare di lascio a casa migliaia di persone in quarantena gli Stati Uniti però hanno deciso di dimezzare il periodo di isolamento per i contagiati asintomatici portandolo da 10 a 5 giorni ed eliminarlotutto per i vaccinati contatta dosi che abbiano avuto ...

