UFFICIALE – Ciro Immobile negativo al Covid-19 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) UFFICIALE, Ciro Immobile negativo al Covid-19. Ciro Immobile torna a disposizione di Maurizio Sarri. Buone notizie per i tifosi della Lazio, l’ultimo tampone a cui … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 29 dicembre 2021)al-19.torna a disposizione di Maurizio Sarri. Buone notizie per i tifosi della Lazio, l’ultimo tampone a cui … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ciro_blunotte : RT @JSfromWichita: L' ultima follia di un governo di improvvisati, pubblicare in gazzetta ufficiale un decreto alle 21:15 del 24 Dicembre… - Ciro_Di_Matteo : @Capezzone @aciapparoni Temo ci sia un altro elefante nella stanza, quasi una portaerei... Come hanno pututo i del… - hunter18051976 : @OfficialSSLazio è ufficiale la positività di Ciro Immobile? Non trovo un vostro comunicato ufficiale. Grazie ?? - ilnapolionline : UFFICIALE - Ciro Immobile positivo al Covid - - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Lazio, Immobile positivo al Coronavirus: UFFICIALE – Lazio,… -