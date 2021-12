Udienza Generale 29 dicembre: San Giuseppe come simbolo dei migranti (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’ultima Udienza Generale del 2021 si conclude con un pensiero speciale rivolto ai migranti e all’immigrazione; e per introdurre questa tematica, sempre fortemente sentita dal Pontefice, Papa Francesco parla, ancora una volta, della figura di San Giuseppe; lo sposo di Maria che in questo caso ‘veste i panni’ del migrante in fuga, perseguitato ma coraggioso. La fuga in Egitto Nella fuga in Egitto vi è il simbolo di tanti migranti costretti a fuggire dalla propria terra; con paura, sofferenza ma anche tanto coraggio, così come San Giuseppe. Nell’Udienza Generale del 29 dicembre il Papa invita tutti proprio a riflettere su questo coraggio che, nonostante tutto, affronta ogni tipo di avversità. “Un angelo ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’ultimadel 2021 si conclude con un pensiero speciale rivolto aie all’immigrazione; e per introdurre questa tematica, sempre fortemente sentita dal Pontefice, Papa Francesco parla, ancora una volta, della figura di San; lo sposo di Maria che in questo caso ‘veste i panni’ del migrante in fuga, perseguitato ma coraggioso. La fuga in Egitto Nella fuga in Egitto vi è ildi tanticostretti a fuggire dalla propria terra; con paura, sofferenza ma anche tanto coraggio, cosìSan. Nell’del 29il Papa invita tutti proprio a riflettere su questo coraggio che, nonostante tutto, affronta ogni tipo di avversità. “Un angelo ...

