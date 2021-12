Ucraina: Usa, Biden offrirà a Putin via diplomatica (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Joe Biden offrirà al presidente russo Vladimir Putin una "via diplomatica" per le tensioni in Ucraina. Lo afferma un funzionario dell'amministrazione americana in vista delle telefonata fra i due ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Joeal presidente russo Vladimiruna "via" per le tensioni in. Lo afferma un funzionario dell'amministrazione americana in vista delle telefonata fra i due ...

