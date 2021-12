Turismo, Garavaglia “Al fianco degli operatori per la proroga della Cig” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia condivide in pieno le preoccupazioni degli operatori legate all’incertezza sulla proroga della cassa integrazione. “Il settore – commenta il ministro – è già stato duramente colpito dagli effetti economici della pandemia. E la diffusione della nuova variante rischia di provocare danni sociali, oltre a quelli di fatturato. Bisogna dare certezze ai lavoratori. Ci sono migliaia di famiglie che non sanno cosa avverrà loro il 1° gennaio. Ci aspettiamo – conclude Garavaglia – che il ministro Orlando offra oggi loro garanzie”.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro delMassimocondivide in pieno le preoccupazionilegate all’incertezza sullacassa integrazione. “Il settore – commenta il ministro – è già stato duramente colpito dagli effetti economicipandemia. E la diffusionenuova variante rischia di provocare danni sociali, oltre a quelli di fatturato. Bisogna dare certezze ai lavoratori. Ci sono migliaia di famiglie che non sanno cosa avverrà loro il 1° gennaio. Ci aspettiamo – conclude– che il ministro Orlando offra oggi loro garanzie”.(ITALPRESS). su Il CorriereCittà.

