Turchi | Carmen Russo e i domestici in nero | querelano il Fatto Quotidiano per la notizia | ma dal giudice non si presenta nessuno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)è nella casa del Grande Fratello. Il compagno Enzo Paolosta fuori, ma per la giustizia italiana è “contumace”. Lo ha stabilito ildel Tribunale di Tivoli il 21 dicembre scorso, al termine della prima udienza della causa intentata a marzo dai due exitaliani che hanno accusato di aver lavorato al loro servizio nella tenuta di Formello in, senza contratto, contributi e Tfr tra il 2020 e il 2021. Per vedersi riconoscere quei diritti, assistiti dall’avvocato Gabriele Colasanti del foro di Roma, si erano rivolti aldel lavoro. Dai loro ricorsi sono poi scaturiti due diversi procedimenti, in sede civile e uno in sede penale, per violenza privata, ancora pendente presso la Procura di Tivoli. Ma alla prima udienza c’erano ...