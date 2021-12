Troppi casi covid, il?Verdi annulla i concerti, il Nuovo rinvia e De Marino non si esibirà (Di mercoledì 29 dicembre 2021) di Monica De Santis I casi covid aumentano e ancora una volta a farne le spese è il mondo del teatro e degli eventi.?Al fine di evitare assembramenti ed anche a causa di casi positivi registrati tra organizzatori, attori e cantanti, alcuni degli eventi in programma per questa settimana in città sono stati annullati e rinviati. In considerazione dell’evoluzione pandemica, la Direzione Artistica del Teatro?Verdi a scopo cautelare ha deciso di rinviare a data da destinarsi i due concerti di Capodanno programmati per Sabato 1 gennaio presso il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. La nuova data sarà comunicata quanto prima. I tagliandi acquistati per l’evento saranno validi anche per la nuova data. Chi preferisse usufruire del rimborso può rivolgersi presso la ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 29 dicembre 2021) di Monica De Santis Iaumentano e ancora una volta a farne le spese è il mondo del teatro e degli eventi.?Al fine di evitare assembramenti ed anche a causa dipositivi registrati tra organizzatori, attori e cantanti, alcuni degli eventi in programma per questa settimana in città sono statiti eti. In considerazione dell’evoluzione pandemica, la Direzione Artistica del Teatro?Verdi a scopo cautelare ha deciso dire a data da destinarsi i duedi Capodanno programmati per Sabato 1 gennaio presso il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. La nuova data sarà comunicata quanto prima. I tagliandi acquistati per l’evento saranno validi anche per la nuova data. Chi preferisse usufruire del rimborso può rivolgersi presso la ...

