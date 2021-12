Trenord | quarantena per il 12% di macchinisti e capitreno | 100 treni soppressi al giorno

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il 12% dei 1.300 traè in. Per questosi trova in difficoltà a effettuare le 1.800 corse del periodo festivo. E quindi almeno un centinaio di questi verrà soppresso. Lo comunica la società di piazzale Cadorna. “La decisa accelerata della situazione pandemica ha impatto anche sugli equipaggi di, rendendo tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Trenitalia ha annullato per la giornata di oggi 72 treni regionali in Liguria. La decisione è stata presa a causa dell'alto numero di lavoratori in quarantena per Covid-19 o in isolamento preventivo.