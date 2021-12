Tre Boeing per salvare il Giappone dalla crisi delle patatine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tre aerei della compagnia americana Flexport Inc. carichi di patate sono pronti a partire per salvare i McDonald's in Giappone dalla carenza di patatine fritte causata dalla crisi della catena di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tre aerei della compagnia americana Flexport Inc. carichi di patate sono pronti a partire peri McDonald's incarenza difritte causatadella catena di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tre boeing carichi di patate sono pronti a partire per il Giappone per salvare i McDonald's dalla carenza di pata… - zazoomblog : Tre Boeing per salvare il Giappone dalla crisi delle patatine - #Boeing #salvare #Giappone #dalla - MediasetTgcom24 : Tre Boeing per salvare il Giappone dalla crisi delle patatine #McDonald's - MediasetTgcom24 : Tre Boeing per salvare il Giappone dalla crisi delle patatine #McDonald's - la_vancy : RT @Agenzia_Ansa: Tre boeing carichi di patate sono pronti a partire per il Giappone per salvare i McDonald's dalla carenza di patatine f… -