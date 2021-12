Tragedia per la famiglia Kardashian: il corpo è stato ritrovato in un auto (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’ex manager della famiglia Kardashian Angela Kukawski è morta all’età di 55 anni. A quanto pare si tratta di omicidio, e la donna sarebbe stata uccisa in California. LEGGI ANCHE => Lutto nel mondo del football: muore la leggenda della NFL John Madden Oltre ad aver lavorato per la famiglia Kardashian, Angela è stata anche manager di Nicki Minaj, una dei clienti più famosi della sua compagnia ‘Boulevard Management‘. Secondo ‘Variety‘, la causa della morte sarebbe un omicidio, avvenuto il 22 Dicembre. Il corpo della Kukawski è stato ritrovato nel cofano di un auto parcheggiata a Simi Valley, a nord di Los Angeles. Il Dipartimento di Polizia di Simi Valley e l’LAPD (il Dipartimento di Polizia di Los Angeles) hanno ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’ex manager dellaAngela Kukawski è morta all’età di 55 anni. A quanto pare si tratta di omicidio, e la donna sarebbe stata uccisa in California. LEGGI ANCHE => Lutto nel mondo del football: muore la leggenda della NFL John Madden Oltre ad aver lavorato per la, Angela è stata anche manager di Nicki Minaj, una dei clienti più famosi della sua compagnia ‘Boulevard Management‘. Secondo ‘Variety‘, la causa della morte sarebbe un omicidio, avvenuto il 22 Dicembre. Ildella Kukawski ènel cofano di unparcheggiata a Simi Valley, a nord di Los Angeles. Il Dipartimento di Polizia di Simi Valley e l’LAPD (il Dipartimento di Polizia di Los Angeles) hanno ...

