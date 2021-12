Traffico Roma del 29-12-2021 ore 19:30 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Luceverde Roma dalla redazione Buonasera Bentrovati al microfono Sonia cerquetani a nord della capitale sulla via Salaria il Traffico intenso e lavori in corso stanno provocando code altezza aeroporto dell’Urbe direzione centro regolare il Traffico invece lungo le due carreggiate del raccordo anulare diversi gli incidenti che si sono verificati in queste ore in città proprio per incidente Traffico rallentato su via Trionfale altezza via della Stazione di Monte Mario in direzione dell’Acquedotto del Peschiera altro incidente con rallentamenti su via dell’Acquedotto Paolo nei pressi di via è sempre per incidente fuori Roma code su via Anagnina incrocio con via dei Sette Metri Roma capitale è pronta a combattere lo smog anche nel 2022 per il primo mese dell’anno domeniche ecologiche ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Luceverdedalla redazione Buonasera Bentrovati al microfono Sonia cerquetani a nord della capitale sulla via Salaria ilintenso e lavori in corso stanno provocando code altezza aeroporto dell’Urbe direzione centro regolare ilinvece lungo le due carreggiate del raccordo anulare diversi gli incidenti che si sono verificati in queste ore in città proprio per incidenterallentato su via Trionfale altezza via della Stazione di Monte Mario in direzione dell’Acquedotto del Peschiera altro incidente con rallentamenti su via dell’Acquedotto Paolo nei pressi di via è sempre per incidente fuoricode su via Anagnina incrocio con via dei Sette Metricapitale è pronta a combattere lo smog anche nel 2022 per il primo mese dell’anno domeniche ecologiche ...

