Traffico Roma del 29-12-2021 ore 17 | 30

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati in redazione Sonia cerquetani incidente con difficoltà di transito su via Casilina altezza via Carlo Santarelli Aumentando ilsul Raccordo Anulare rallentamenti in carreggiata esterna tra Pontina e Tuscolana e poi in carreggiata interna tra la Bufalotta e lo svincolo A24 file sulla Salaria altezza aeroporto dell’Urbe nelle sezioni rallentamenti sulla tangenziale nei due sensi di marcia tra viale di Tor di Quinto e la Salaria in città disagi per lavori in via Edoardo Jenner senso unico alternato tra via Biagio e via Vestri ancora chiusa viale Somalia tra Largo Somalia e via Fara Sabina e tra via di Villa Chigi è via Felice anerio per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della ...