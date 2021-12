Traffico Roma del 29-12-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità 24Teramo code da Fiorentini alla tangenziale est alle porte dipermangono le code per lavori tra Castelno e via di Decima in direzione del raccordo incolonnamenti anche per un incidente sulla tangenziale est verso San Giovanni dalla Tiburtina al bivio con la IV Prova a Teramo altro incidente in viale Kant all’altezza di via Zanardini è ancora uno su Viale Etiopia in corrispondenza di viale Libia prode sulla Salaria per lavori tra Villa Spada e aeroporto dell’Urbe in direzione del centro ricordiamo senso unico alternato sulla Flaminia tra via Bellagio in via Frassineto ancora chiusa viale Somalia tra Largo Somalia e via Fara in Sabina e tra via di Villa Chigi è via Felice arnie delle corriere ha più la polizia ...