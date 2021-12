Traffico Roma del 29-12-2021 ore 11:30 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Luceverde Roma trovati dalla redazione il Traffico in coda per un incidente sulla tra turbano della 24 Roma Teramo tra Portonaccio e la tangenziale est e mentre alle porte di Roma continuano le code per la tra Castel Romano e via di Decima in direzione del raccordo anulare per un incidente sulla tangenziale est verso San Giovanni da Corso di Francia via Salaria il Traffico in aumento città a causa di lavori sulla Salaria segnaliamo ancora tra via di Villa Spada aeroporto dell’Urbe in direzione del centro città ricordiamo senso unico alternato in via Flaminia tra via Bellagio e via Frassineto in direzione di quest’ultima Calcola chiusa invece via Salaria tra Largo Somalia via Fara Sabina e tra via di Villa Chigi è via Felice anerio nel quartiere Appio Latino la polizia locale Segnala ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Luceverdetrovati dalla redazione ilin coda per un incidente sulla tra turbano della 24Teramo tra Portonaccio e la tangenziale est e mentre alle porte dicontinuano le code per la tra Castelno e via di Decima in direzione del raccordo anulare per un incidente sulla tangenziale est verso San Giovanni da Corso di Francia via Salaria ilin aumento città a causa di lavori sulla Salaria segnaliamo ancora tra via di Villa Spada aeroporto dell’Urbe in direzione del centro città ricordiamo senso unico alternato in via Flaminia tra via Bellagio e via Frassineto in direzione di quest’ultima Calcola chiusa invece via Salaria tra Largo Somalia via Fara Sabina e tra via di Villa Chigi è via Felice anerio nel quartiere Appio Latino la polizia locale Segnala ...

LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico #Incidente - A24 Tratto Urbano ?????? Code in aumento tra Fiorentini e Tangenziale Est > Centro #Luceverde #Lazio - romamobilita : #Roma #viabilità Salaria direzione centro città, traffico rallentato per lavori altezza aeroporto dell'Urbe - Antonioranalli : File per i #Tamponi All'IDI di #Roma (zona #Aurelio #metroCornelia) traffico in tilt e code chilometriche, tanto da… - TIRegionale : #FL5 #RomaTermini #Civitavecchia il traffico ferroviario, precedentemente rallentato in prossimità di #RomaAurelia… - News_24it : ROMA – Un camion è uscito fuori strada andando a schiantarsi contro il guardrail. Il sinistro è avvenuto nella matt… -