Traffico Roma del 29-12-2021 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Luceverdedove trovarti dalla redazione sono possibili rallentamenti sulla lettera turbano della 24termo tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro in città code per lavori su via Salaria 3 Villa Strada dell’Aeroporto dell’Urbe in direzione del centro città e sono possibili rallentamenti per un incidente su via Ostiense all’altezza di via di Decima per ricordiamo senso unico alternato in via Flaminia tra via Bellagio e via Frassineto di quest’ultima mentre su via Salaria si viaggia su carreggiata ridotta tra via del Prato della signora fino al cavalcavia ferroviario all’altezza di Villa Spada per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitoluceverde.it da Maria parla dormire tutto un servizio a cura della e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce ...