Tour de Ski, Francesco De Fabiani ottimo 6° nella 15 km a Lenzerheide. Bene gli azzurri, vince Iivo Niskanen (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La 15 km maschile in tecnica classica con partenze ad intervalli disputata a Lenzerheide, in Svizzera, valida per il Tour de Ski (e per la Coppa del Mondo) di sci di fondo, registra la vittoria del finlandese Iivo Niskanen, primo in 34'51?7, che batte il russo Alexander Bolshunov, secondo a 19?3. Completa il podio il norvegese Paal Golberg, terzo a 25?2, che precede il connazionale Johannes Hoesflot Klaebo, quarto a 34?3. ottimo il bilancio in casa azzurra: sesta piazza per Francesco De Fabiani a 54?1, mentre è 13° Federico Pellegrino a 1'25?8, infine va a punti anche Giandomenico Salvadori, 24° a 1'47?3. Fuori dai 30 invece Maicol Rastelli, 32° a 2'07?0, Paolo Ventura, 50° a 2'37?9, Davide Graz, 68° a 3'34?1, Martin Coradazzi, 75° a 4'01?8, ed Alessandro Ciocchetti, ...

