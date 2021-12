Torta salata di zucchine: la torta rustica più veloce che c’è (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Croccantella di zucchine: scopri la ricetta della pizza più svelta che c’è. Una pizza con solo tre ingredienti e che si prepara in una manciata di minuti? Possibile? Si tratta di una specie di torta salata o pizza che dir si voglia, ma senza lievitazione, il che ne fa uno spuntino croccantissimo e soprattutto relativamente veloce, l’ideale per soddisfare una improvvisa voglia di fragrante bontà, magari da condividere con gli amici. Ma eccoci finalmente alla ricetta, al solito distinta in ingredienti e preparazione. Gli ingredienti Per questa super croccante pizza-sprint gli ingredienti che servono sono: 240 grammi di farina doppio zero; 300 grammi di acqua; due cucchiaini di sale; farina di mais quanto basta; due zucchine piccole da tagliare a rondelle. La preparazione In primo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Croccantella di: scopri la ricetta della pizza più svelta che c’è. Una pizza con solo tre ingredienti e che si prepara in una manciata di minuti? Possibile? Si tratta di una specie dio pizza che dir si voglia, ma senza lievitazione, il che ne fa uno spuntino croccantissimo e soprattutto relativamente, l’ideale per soddisfare una improvvisa voglia di fragrante bontà, magari da condividere con gli amici. Ma eccoci finalmente alla ricetta, al solito distinta in ingredienti e preparazione. Gli ingredienti Per questa super croccante pizza-sprint gli ingredienti che servono sono: 240 grammi di farina doppio zero; 300 grammi di acqua; due cucchiaini di sale; farina di mais quanto basta; duepiccole da tagliare a rondelle. La preparazione In primo ...

