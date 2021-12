Torna la gogna pubblica in Cina: quattro persone fatte sfilare con cartelli e tute anti-contaminazione. Polemiche – Video (Di mercoledì 29 dicembre 2021) quattro persone accusate di traffico di esseri umani sono state costrette a una gogna pubblica nel sud della Cina. Il Video degli agenti che scortano gli accusati, fatti vestire con tute per il rischio biologico, è diventato virale nel Paese, scatenando le Polemiche. Come riferisce la Bbc, la gogna è andata in scena martedì 28 dicembre nella città di Jingxi, nella provincia di Guangxi. Secondo alcuni giornali l’accusa è anche di aver fatto entrare illegalmente persone nel Paese, ancora “blindato” a causa del Covid-19. Il Video, che mostra i quattro uomini con cartelli appesi al collo con le loro foto e i loro nomi, scortati da due agenti a testi, ha scatenato numerose ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021)accusate di traffico di esseri umani sono state costrette a unanel sud della. Ildegli agenti che scortano gli accusati, fatti vestire conper il rischio biologico, è diventato virale nel Paese, scatenando le. Come riferisce la Bbc, laè andata in scena martedì 28 dicembre nella città di Jingxi, nella provincia di Guangxi. Secondo alcuni giornali l’accusa è anche di aver fatto entrare illegalmentenel Paese, ancora “blindato” a causa del Covid-19. Il, che mostra iuomini conappesi al collo con le loro foto e i loro nomi, scortati da due agenti a testi, ha scatenato numerose ...

